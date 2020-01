La mayoría de hinchas de los clubes del fútbol colombiano se resisten a tener que pagar 29.900 pesos mensuales para ver varios de los partidos de los diferentes torneos nacionales en Win Sports+, el canal prémium del balompié nacional que saldrá al aire este lunes 20 de enero.

Miles de personas usaron Twitter para manifestar en la red social que no pagarán para tener el nuevo canal. La etiqueta ‘#lopagarasumadre’ fue la principal tendencia nacional en esa red social este miércoles, como se puede apreciar a continuación:

El canal Win Sports+ estará disponible para todos los colombianos entre el 20 y el 31 de enero. Eso quiere decir que los aficionados del fútbol colombiano podrán disfrutar completas las dos primeras fechas de la liga colombiana, que se jugarán en la última semana de este mes. A partir del primero de febrero, solo quienes le hayan pedido a su cableoperador que les instale el canal prémium lo podrán ver.

Es preciso recordar cómo funcionará esta señal. Win Sports+ transmitirá en exclusiva cinco partidos de los diez de cada fecha de la liga colombiana. Lo anterior quiere decir que en cada jornada habrá cinco encuentros disponibles para todo el país en el Win Sports que todo el mundo ha visto en estos años.

Claramente, los partidos de los equipos más importantes del país son los que se transmitirán a través del canal prémium. Los hinchas de equipos de menor renombre en el balompié nacional, seguramente, podrán seguir viendo los partidos de esos clubes en Win Sports.

Los partidos que transmita Win Sports+ serán en ‘full HD’ y no tendrán comerciales. Además de los encuentros de los torneos nacionales, ese canal también tendrá una programación nueva respecto a la que conforma la parrilla de Win Sports. A continuación, el video con el que ese medio de comunicación está presentando las novedades de su nuevo canal y algunas de las opiniones que surgieron en Twitter con la tendencia ‘#lopagarasumadre’:

🇦🇷 No voy a suscribirme

🇨🇱 No voy a suscribirme

🇪🇨 No voy a suscribirme

🇺🇾 No voy a suscribirme

🇨🇴 #lopagarasumadre

😂

Dedicado a @WinSportsTV

— Jennya (@jexna_tsukino) January 15, 2020