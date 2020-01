La Federación Venezolana de Fútbol le hizo al exentrenador de la Selección Colombia una oferta formal para que asumiera la dirección del equipo que dejó Rafael Dudamel, pero el argentino, más allá de que no vio con malos ojos el interés de los venezolanos en un primer momento, rechazó la propuesta.

Así lo confirmó el periodista venezolano Fernando Petrocelli, que trabaja en Directv Sports y en los últimos días entregó los pormenores de la negociación entre la FVF y Pékerman. “Lo pensó mucho y prefiere no dirigir ahora”, informó el comunicador.

Fin de la novela José Pekerman. Me informan que el DT argentino estaba motivado y con ganas, pero lo pensó mucho y prefiere no dirigir ahora. Incluso su representante, Pascual Lezcano, está en Uruguay e iba a viajar a reunirse con él en Argentina, pero no se dará. Duro golpe.

