Tinder está ofreciendo a 500 parejas que hagan ‘match’ un kit de autoevaluación gratuito para que puedan “llevar su sesión de coqueteo al siguiente nivel”, explicó la empresa del grupo Match, citada por CNN.

Para ello, la famosa aplicación de citas hizo un convenio con Everlywell, un fabricante de prueba de COVID-19 aprobada por Estados Unidos, indica el mismo medio.

Las pruebas del coronavirus serán entregadas en la tarde del próximo martes 20 de marzo y solo 1.000 personas (500 parejas) serán beneficiadas de esta estrategia.

Aunque las citas presenciales se redujeron casi al máximo durante el 2020 y el inicio del 2021, Tinder tuvo un gran año en el mercado y tuvo un incremento en sus ingresos del 18 %, lo que representa 1.400 millones de dólares, señala CNN.

“Las personas atrapadas en casa acudieron en masa a las aplicaciones de citas para conocer y hablar con gente nueva”, analizó la cadena estadounidense, que cree que la aplicación de citas quiere premiar a algunos de sus usuarios por sus grandes resultados en el 2020.

En los últimos meses, informó Tinder, el 40 % de las coincidencias (match) entre menores de 30 años no se conocieron en persona, por lo que con su campaña buscan ayudar a las personas a sentirse seguras para salir, detalla el mismo medio.

“Mi preocupación es que las personas deben usar la prueba de la manera correcta y no que vean una prueba negativa como un pase gratuito a hacer lo que quieran”, dijo la doctora Leana Wen a CNN.

Wen aseguró que las pruebas de coronavirus de Everlywell son muy precisas, pero si se usa de manera correcta y la inquieta que las personas beneficiadas con la promoción de Tinder no la usen bien y salgan contagiados.

“Si dos personas están completamente vacunadas, viven solas y han pasado 2 semanas desde la segunda vacuna, entonces pueden verse de manera segura”, recomendó la médica.

We're excited to announce our partnership with @garbo_io that will help make their groundbreaking technology accessible to our members https://t.co/kBl2Rqih5P

— Tinder (@Tinder) March 15, 2021