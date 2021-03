green

El presidente Iván Duque dio a conocer en la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Barranquilla, un plan que denominó “agenda de transformación social sostenible”, con corte fiscal, que, dijo, están enfocadas a favorecer a la población vulnerable.

“Hoy más que nunca tenemos que reflexionar sobre una doble necesidad nacional: proteger los programas sociales, fortalecernos y profundizarlos, y, al mismo tiempo, estabilizar las finanzas públicas y darle sostenibilidad en los próximos años”, explicó Duque.

Lo primero, dijo Duque, es consolidar y ampliar la cobertura del programa de Ingreso Solidario, y volverlo permanente; lo segundo, avanzar en la devolución del IVA para que llegue no a un millón de hogares que reciben el retorno del impuesto, sino a dos 2 millones; y lo tercero, ampliar a los jóvenes de estratos bajos el Fondo de Solidaridad Educativa, activado durante la pandemia por el coronavirus.

“En la agenda de inversión social en la cual se va a prorrogar el cronograma de Ingreso Solidario, se va a dar un programa de estudio gratuito para las personas más pobres (estratos 1, 2 y 3) en la universidad, y se va a prorrogar el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) hay una serie de medidas muy profundas de gasto público”, comenzó por advertir Echeverry, en Caracol Radio.

Después dijo que, en términos concretos, “esta nueva agenda social quiere decir que el Gobierno le transmite al país [el mensaje de] que el enorme salto de gasto social y deuda pública que vimos en 2020 no es ya para la pandemia; es permanente. Es la nueva normalidad”.

“O sea que somos un país endeudado por siempre, al menos en el 65 % del PIB”, agregó el exministro de Hacienda en la emisora, y con un tonó irónico continuó: “O sea que este no es un techo a la deuda, sino un piso, y bienvenidos al futuro. El país del gradualismo y la autoridad quedó atrás”.

Echeverry advirtió también que estos bonos (de deuda) los van a pagar “nuestros hijos, porque son bonos a 20 y 30 años”, y después pasó a las cuentas en billones de pesos.

“Lo que más me preocupa es que el año pasado el Gobierno contempló 19 billones de pesos de inversión y 17 billones de pesos de la emergencia, o sea 36 billones de pesos. Pero no se pudo gastar sino 26 billones de pesos. Le sobraron 10 billones de pesos que quedaron en exceso de caja al final del año”, planteó el exministro.

Luego siguió con el tonó que caracterizó sus declaraciones: “Entonces, el nuevo [ministro de Hacienda Alberto] Carrasquilla y el nuevo presidente Duque, de la Nueva Colombia, suben esos 36 billones de pesos de lista de mercado del año pasado a 48 billones de pesos. Yo no recuerdo un gobierno, en medio siglo que llevo mirando la economía colombiana, que proponga semejante lista de mercado”.

La gran pregunta, para el exministro Echeverry es: “Si no pudieron el año pasado con 36 billones de pesos (solo ejecutaron 26 en un año tan angustioso como el 2020), ¿qué nos hace pensar que sí podrán ejecutar 48 billones de pesos este año?”.

“Yo me imagino que solo van a ejecutar 26 billones de pesos y van a terminar sobrándoles 24”, dijo y lanzó una alerta adicional: “Recuerden que estamos a mediados de marzo. Es decir que cualquier cosa que ellos [el Gobierno] se propongan hoy, les quedan nueve meses para ejecutarla”.

“Entonces, adiós disciplina fiscal. ‘Hellow’: hay plata para todo; preparen fiestas y ferias en todos los municipios, porque plata es, aparentemente, lo que hay. Eso sí, esto es de deuda. Todo esto se va a pagar con bonos”, dijo.

Esto es tremendamente preocupante. Tremendamente preocupante. Yo esto no lo había visto en dos o tres décadas. Esto es realmente un plan fiscal que a mí no me deja dormir. Yo vi esto y yo no entiendo cómo plantear esto.