Para recrear la vida de Eva Heyman, una niña de 13 años, nació la cuenta de eva.stories. Allí, los usuarios podrán ver cómo fue su vida antes de morir en una cámara de gas en Auschwitz.

Este perfil es una reproducción audiovisual inspirado en su diario personal, el cual describe cómo las tropas de Alemania ocuparon Hungría en 1944, según El Mundo.

En la cuenta se usan las historias de la red social. Estas se dividen por días, hasta cuando Eva deja de escribir.

“Querido diario: eres el más afortunado del mundo, porque no puedes sentir, no puedes saber algo terrible que nos ha sucedido. ¡Han venido los alemanes!”, dice uno de los fragmentos del diario, indica este medio.

Prácticamente, la producción recrea la época y los momentos que vivió Eva en ese año desde febrero hasta mayo, pero con un celular que tiene Instagram y utiliza todas las funciones que esta plataforma ofrece.

El proyecto, que abarca 70 videos en total, revive sus momentos alegres y tristes después de la llegada de los alemanes. Fue producido por Mati Kochavi, un empresario israelí del sector de la tecnología junto a su hija.

“Uno de los objetivos es aumentar la conciencia y el conocimiento de los más jóvenes, sean judíos o no, ya que las redes sociales son el mejor camino para llegar a las generaciones más jóvenes”, señaló Kochavi, citado por El Mundo.

Este medio agrega que la última página del diario tiene la fecha del 30 de mayo de 1944.

“Querido diario: no quiero morir, quiero vivir aunque yo sea la única persona que quede aquí. Esperaría el fin de la guerra en algún sótano, o en el tejado, o en algún otro escondite. (…) No puedo escribir más, querido diario, me saltan las lágrimas”.

Actualmente, la cuenta ya tiene más de un millón de seguidores.