green

El primer juego es Shadow of the Colossus , una nueva versión con mejoras en las gráficas del clásico de PS2 del 2005. La historia se trata de que Shadow of the Colossus sigue a un hombre llamado Wander, que viaja a través de una tierra prohibida para luchar, informó GameSpot

El juego obtuvo 9 puntos de 10 en la reseña del mismo medio por sus imágenes y peleas.

La segunda entrega para marzo es Sonic Forces, un juego en 3D clásico de desplazamiento lateral y moderno. El juego es protagonizado por el emblemático erizo azul.

En resumen, Sonic y otros héroes familiares como Knuckles, Tails y Amy forman una fuerza de resistencia con el objetivo de detener los malvados planes de Eggman, agregó GamesSpod.

Ambos títulos estarán disponibles para descargar desde el martes 3 de marzo hasta el lunes 6 de abril y se requiere suscripción PS Plus para acceder a ellos, informó la compañía en su blog.

Además, todavía hay tiempo para descargar los juegos de PS Plus del mes de febrero. Bioshock: The Collection, The Sims 4 y PS VR Firewall Zero Hour son los tres títulos que están disponibles para descargar hasta el lunes 2 de marzo, añadió PlayStation Blog.