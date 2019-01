La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció en las últimas horas que le dio un plazo de 4 meses a Facebook para que entregue una auditoría relacionada con cómo protege la privacidad de datos.

“En un plazo de 4 meses Facebook tendrá que implementar medidas útiles, y eficaces de seguridad y, además, tendrá que certificarlas. La orden impartida es de carácter preventivo”, informó la SIC en un comunicado.

El ente regulador señaló también que países del mundo como Irlanda, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda también han adoptado este tipo de medidas con la red social más grande del mundo.

La decisión de la SIC está consignada en la Resolución 1321 del 24 de enero de 2019 y pretende, entre otras cosas, garantizar la seguridad de los datos personales de los 31 millones de colombianos que usan esta plataforma.

La entidad enfatizó en que Facebook debe evitar la violación de los datos personales de los usuarios en el país, puntualmente en este tipo de situaciones: acceso no autorizado o fraudulento, uso no autorizado o fraudulento, consulta no autorizada o fraudulenta, adulteración no autorizada o fraudulenta, pérdida no autorizada o fraudulenta.

Finalmente, el ente regulador recordó que esta medida es de carácter preventivo.