Nuevas filtraciones estarían dando cuenta de que el próximo lanzamiento de Samsung, el Galaxy S21, vendría sin auriculares ni cargador incluidos, lo que, desde ya, causa descontento en potenciales compradores.

El responsable de la información es Roland Quandt, quien es conocido en el mundo digital por dar reportes adelantados frente a situaciones concernientes a lanzamientos o fabricantes del mundo tecnológico.

(Vea también: Samsung: filtran imágenes de los Galaxy Buds Pro)

Also, no, there are no headphones in the box. No cover either. https://t.co/jSZQHTNpfY

— Roland Quandt (@rquandt) December 18, 2020