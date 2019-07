El video fue compartido por la cuenta indonesa de Twitter y mostró la capacidad del Galaxy Note 10 de realizar varias tareas como editar, trabajar y hacer saltos con una imagen de un dispositivo a otro, según Andro4all.

Say goodbye to hassle, and hello to powerful!

Register now on https://t.co/ZwHvMZlCpg & get a chance to win the Next Galaxy!

See the Next Powerful Galaxy on August 8, 2019 #SamsungEvent pic.twitter.com/yToGVbq9Bz

— Samsung Indonesia (@samsungID) July 8, 2019