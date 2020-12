Un video de 360 grados filtrado por el bloguero Evan Blass ha dejado ver algunas de las características del producto que, entre enero y junio del año entrante, acompañará al esperado Samsung Galaxy S21.

Aunque no se conocen demasiados detalles, se espera que los Galaxy Buds Pro tengan la función de cancelación activa de ruido, igual que sus predecesores, los Galaxy Buds Live.

Samsung Galaxy Buds Pro 360° render by Voice (Evan Blass) pic.twitter.com/by5oiVtjX0

Las imágenes permiten ver cómo el próximo lanzamiento de Samsung en auriculares hereda su forma de los clásicos Galaxy Buds.

Se sabe también que tienen incorporada una batería de 500mAh, lo que los hace más independientes y eficaces a la hora de requerirlos por tiempos largos.

En materia de presentación, los auriculares inalámbricos podrán encontrarse en colores negro, violeta y plateado.

Hay quienes ya se han aventurado a listar algunas de las características fundamentales de los Galaxy Buds Pro: Bluetooth 5.1, resistencia al agua y al polvo, y carga rápida. Se especula que su precio en el mercado será de 199 dólares.

Samsung Galaxy Buds Pro MASSIVE LEAK!

– 22 hours of Battery Life (with ANC)

– Bluetooth 5.1

– IP68 Water & Dust Resistance

– Fast Charging

– Type-C (As Expected)

– Pricing: $199

To be launched alongside the Galaxy S21 Series. pic.twitter.com/p7M6O9oUNH

— MrFantastic (@mrfantastictech) December 14, 2020