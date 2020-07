green

Cerrar la ventana para evitar el ruido del tránsito, de la música del vecino o del martillo neumático de la obra cercana tiene como contraprestación evitar que el aire circule.

Para tener lo mejor de los dos mundos, silencio y ventilación, científicos de Singapur reseñados por la revista Nature diseñaron una ventana de gran tamaño que incorpora 24 diminutos parlantes que generan una frecuencia que neutraliza el ruido externo de manera automática y en tiempo real. La frecuencia es generada por un computador, que a su vez recibe la señal de afuera mediante sensores.

El dispositivo está en etapa de desarrollo y su venta al público se demoraría unos 10 años, señala The New York Times, que apunta que existen algunas complicaciones que los científicos no han podido solucionar, como los ruidos repentinos, como el pito de un carro o el grito de una persona.

El dispositivo, dice el ‘Times’, funciona mejor para neutralizar los ruidos entre los 300 y los 1.000 hercios, como son los sonidos producidos por el tráfico, el uso prolongado e ininterrumpido de maquinaria pesada, el paso de trenes y la salida y llegada de aviones, por ejemplo.

De llegar a comercializarse, el invento sería de gran ayuda en países tropicales o durante el verano austral y boreal, donde es necesario tener las ventanas abiertas para ventilación, lo que a su vez evita o reduce el uso del aire acondicionado, gran generador de CO2 en los edificios, publica Nature.

Esta tecnología es similar a la que usan algunos audífonos disponibles en el mercado, que detectan las frecuencias externas y las neutralizan antes de que lleguen al oído, lo que permite escuchar música con mayor claridad en ambientes ruidosos, como dentro de un avión, cualquier medio de transporte público o en la calle, explica The Guardian.