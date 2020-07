La tecnología en la que Musk trabaja busca tejer hilos en los cerebros humanos para enlazarlos a una inteligencia artificial, explicó Gizmodo.

De ese modo, el chip que se instale en el cerebro hará que este reproduzca música por sí sola, sin tener que acudir a un aparato externo.

Además, el empresario afirmó que el sistema facilitará la liberación de hormonas como la oxitocina y la serotonina cuando sean requeridas por la persona, y controlará la sinapsis entre neuronas, indicó Gizmodo.

Aunque ya Musk ha dado adelantos de las características de su chip, como el hecho de que pueda instalar conexiones neuronales en el cerebro para tratar enfermedades como el alzhéimer, Digital Trends informó que será el próximo 28 de agosto cuando el magnate presente oficialmente la tecnología.

Por otra parte, el cofundador de PayPal y SpaceX dijo en Twitter que está en búsqueda de empleados que “hayan resuelto problemas difíciles con teléfonos y dispositivos portátiles” para que trabajen en su proyecto de Neuralink.

If you’ve solved hard problems with phones / wearables (sealing, signal processing, inductive charging, power mgmt, etc), please consider working at engineering@neuralink.com

— Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2020