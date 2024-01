Cuando una persona cambia de número de celular y usa frecuentemente aplicaciones de dinero como lo es Daviplata o Nequi surge la duda de qué pasará con su dinero. ¿Se perderá? ¿podrá acceder a su cuenta bancaria? ¿tendrá que hacer algún trámite especial?.

En el caso de Daviplata, el dinero no se pierde. Sin embargo, es importante seguir un paso a paso para hacer la actualización de su número lo antes posible y evitar cualquier inconveniente.

¿Qué pasa si cambio el número de celular de Daviplata?

El dinero que se tiene en Daviplata no se perderá si se cambia el número de celular. Sin embargo, es importante actualizarlo en la aplicación lo antes posible para poder seguir usando la cuenta sin problemas.

Para actualizar el número de celular en Daviplata, siga estos pasos:

Abra la aplicación Daviplata. Toque el menú de tres puntos en la esquina superior izquierda de la pantalla. Toque “Más servicios”. Toque “Cambiar número”. Ingrese su número de celular antiguo y el nuevo. Toque “Continuar”.

Por otro lado, si no le funciona al instante, saldrá un aviso que le indicará: “Lo contactaremos con un asesor en línea” y lo transferirán a la página principal de Daviplata.

Si por el contrario, prefiere hablar con una persona del banco, puede contactarse directamente para que le ayuden en el proceso.

Si no actualiza su número de celular, es posible que no pueda acceder a su cuenta. También es posible que no reciba notificaciones sobre sus transacciones.

Por lo tanto, es importante actualizar su número de celular en Daviplata lo antes posible.

*Este artículo fue escrito y curado por periodistas del equipo de Robby Tecnología, con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto.

