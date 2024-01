El caso ocurrió en Bogotá, donde el damnificado todavía no ha podido recuperar la totalidad del dinero que perdió, pese a las pruebas que dice haber presentado.

Según el hombre, Tigo al parecer no siempre sigue los protocolos de seguridad al pie de la letra, ya que, como él mismo relató, “autorizó un cambio de titularidad”.

En consecuencia, la víctima también optó por destapar las fallas que Daviplata tuvo en su caso, pues afirmó que esa empresa falló en varias medidas que permitieron que el robo se llevara a cabo sin ninguna dificultad desde la línea en cuestión.

Acá, los puntos que destacó:

“1. Las transacciones se hicieron desde un dispositivo celular que no era el mío, para demostrar lo ocurrido entregué marca del mismo, modelo y los números de IMEI correspondientes al mismo, que es el único que he vinculado con la ‘app’ Daviplata.

2. Es obligación de Daviplata validar mis huellas digitales y mi reconocimiento facial para que la aplicación funcionara en otro dispositivo móvil, por tal motivo solicité ver dichos registros biométricos y faciales, los cuales deben tener un récord histórico en su base datos y así constatar que yo no era la persona que estaba haciendo dichas transacciones desde un dispositivo móvil diferente al mío.

4. Daviplata debió validar previamente, que se estaban realizando operaciones desde un dispositivo móvil que históricamente no estaba asociando a la cuenta de Daviplata vinculada con mi número, pues está línea telefónica y este paquete de datos estaban vinculados única y exclusivamente con mi dispositivo móvil y no a uno diferente. Por consiguiente, el sistema de seguridad de Daviplata fue incapaz de reconocer que las transferencias.

5. El ‘filtro de seguridad’ no cumplió con su objetivo ya que solicita a la persona parpadear, algo aparentemente imposible de pasar sin error o complicidad de la aplicación.

6. Es obligación de Daviplata determinar la trazabilidad del destino de los dineros que están en una cuenta, por lo tanto, les pedí que me especifiquen con precisión a dónde fueron a parar los recursos monetarios que estaban en mi cuenta de Daviplata y que se enviaron a una cuenta o cuentas del operador Dale y hasta el momento luego de varios derechos de petición no han querido responder quien o quienes son los titulares de esas cuentas de Dale.

7. Otra de las falencias de Daviplata fue el hecho de que al llamar al número #688 desde otra línea móvil (la cual corresponde a mi padre) para bloquear la aplicación, no tuve solución en el ‘call center’ de Daviplata, solo me decían que ingresara a la aplicación para hacer operaciones”.

¿Qué responde Daviplata ante caso de robo por suplantación?

El afectado explicó que no le han contestado satisfactoriamente hasta el momento desde la entidad y que solo se han limitado a informarle que todo continúa en estudio, pese a que el robo ocurrió el 3 de noviembre de 2023:

“A pesar de entregar todas estas evidencias, la última respuesta que dio Daviplata fue: ‘Atendiendo a su solicitud, le informamos que aún estamos en investigación de su caso, tan pronto tengamos respuesta le estaremos notificando a su correo electrónico’”.

