La víctima del hecho cayó, sin saberlo, en los tentáculos de una red de delincuentesque desocupa cuentas bancarias accediendo a los datos de personas a las que les hacen seguimiento y después las suplantan.

Así lo relató a Pulzo.com el afectado:

“Una empresa llamada Redecómputo consultó sin mi consentimiento todo mi historial de Datacrédito. Eso ocurrió el 2 de octubre de 2023. Posteriormente, y con esta información, los delincuentes se dirigieron a Tigo, sucursal de Centro Mayor, y un funcionario de dicha compañía, sin mayores controles, realizó un cambio de titularidad, bajando el plan pospago contratado por mí con Tigo y pasando la línea a prepago”.

Lo particular, según el hombre, es que las empresas en cuestión, en este caso Tigo, al parecer no siempre siguen los protocolos de seguridad al pie de la letra, lo que es aprovechado por los delincuentes para dar sus golpes. Así lo manifestó el cliente que fue suplantado:

“Para hacer dicha operación, el funcionario de este operador móvil, debió ingresar al sistema CRM de Tigo su código de asesor y un código de cliente generado por él para validaciones”.

Y enfatizó en que el empleado tuvo más fallas que permitieron el robo. “No usó ni validación biométrica ni tampoco realizó una llamada de seguridad para validar que no era yo la persona que estaba realizando la solicitud”, agregó la víctima.

El método consiste en tomar control de las aplicaciones financieras instaladas en el celular de la persona a que se le quiere hacer el robo. “Al Tigo entregarle la SIM todo sería más fácil para el delincuente”, puntualizó el afectado.

De hecho, dijo que el perjuicio pudo ser mayor, pues solo fue violentada una de sus cuentas bancarias.

“Este suplantador intentó entrar a Davivienda, Nu, Nequi y Daviplata, pudiendo acceder a esta última y hacer una transferencia de activos no consentida por varios millones de pesos, el dinero de mi cuenta lo pasaron a una cuenta o cuentas de Dale-Aval Soluciones Digitales”, narró.

Pese a que al hombre le llegó un mensaje de texto en el que era notificado de que supuestamente estaba haciendo la operación, este no logró reversarla.

“Llamé a línea de servicio *300 para reportar la anomalía, pero esta línea no da la opción de comunicarme con algún agente que atendiera la llamada y evitara el fraude que estaban cometiendo en mi contra”, indicó.

¿Qué le respondieron Tigo y Daviplata a la víctima del robo?

Según el afectado, una asesora de la compañía de comunicaciones “constató que en la sucursal Tigo centro comercial de Centro Mayor un funcionario había entregado una SIM a un suplantador, haciendo el proceso de cambio de titularidad y cambiando el plan de pospago a prepago”.

Sin embargo, el hombre también acudió a Daviplata, pero la respuesta obtenida no fue la que este esperaba.

“Ni Daviplata ni Tigo me responden por lo sucedido, y cada vez que envío un derecho de petición adjuntando las pruebas del ilícito, me contestan con respuestas dilatorias, la Fiscalía General de la Nación me ha colaborado pero lo cierto es que este robo y esta violación de datos personales me ha causado varios problemas de índole económico y de seguridad, pues los delincuentes accedieron también a mis redes sociales y correo electrónico, donde tenía copias de mis documentos. Además, mi celular está chuzado porque no puedo recibir códigos para hacer retiros de Nequi y Daviplata en cajeros”, finalizó.

