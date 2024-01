Los estafadores buscan todo tipo de estrategias para robar la información de los colombianos y este es un nuevo método en el que buscan aprovecharse de la desinformación que tienen muchas personas sobre el subsidio de Renta Ciudadana.

En las imágenes que conoció Pulzo se ve detalladamente el mensaje con el que buscan robarse la información de aquellas personas que tienen cuenta en Davivienda o Daviplata.

A los correos electrónicos está llegando un mensaje en el que suplantan a Prosperidad Social, entidad encargada de dar los subsidios en el país, y piden acceder a un link en el que, supuestamente, va a poder acceder a 500.000 pesos.

Estos son los mensajes que están llegando a las cuentas de correo:

Cómo se ve en las imágenes, los estafadores piden que accedan a un link, prometiendo que el dinero les llegará, pero lo que van a hacer es robar información.

Un aspecto clave para darse cuenta que no es un mensaje enviado por Prosperidad Social es que el emisor es lebafra@hotmail.com, y no una cuenta del Gobierno o de la entidad.

Son varias las alertas que han dado para que los colombianos no caigan en estas estafas en las que pueden perder información valiosa y hasta su dinero.

De hecho, las billeteras digitales, por su gran popularidad, son cada vez más codiciadas por los estafadores y entre las recomendaciones para no perder el dinero están sospechar de mensajes no solicitados, entrar a links que no se vean confiables y muchas más.

