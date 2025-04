La interrupción constante de la señal del celular es una cuestión que pasa en cualquier momento y las razones detrás de este problema son variadas, ya que van desde factores ambientales hasta problemas técnicos con el dispositivo o la red, pues múltiples elementos pueden contribuir a la pérdida de señal.

Razones por las que no tiene señal

La ubicación geográfica juega un papel crucial en la señal de los dispositivos. Las áreas rurales o remotas, alejadas de las torres de telefonía celular, suelen experimentar señales débiles o inexistentes. Por lo general, esto puede ocurrir en cualquier momento estando en la ciudad y la sobrecarga de la red, especialmente en áreas densamente pobladas o durante eventos masivos, puede saturar las torres de telefonía y provocar interrupciones en la señal.

Otro de los factores, es que al estar dentro de edificios con paredes gruesas, sótanos o ascensores, estos pueden bloquear la señal (este es el caso de las oficinas). El movimiento rápido, como en trenes o automóviles, puede provocar cambios constantes entre torres de telefonía, lo que resulta en pérdidas de señal temporales y que ocurren en cualquier instante.

Para solucionar estos problemas, se pueden intentar diversas acciones, como reiniciar el dispositivo, verificar la tarjeta SIM, actualizar el ‘software’ del celular (buscar y activar las actualizaciones) o contactar al proveedor si ya es un problema que no tiene una solución tan sencilla.

(Vea también: ¿Cómo bloquear números que llaman y cuelgan? Deshacerse del ‘spam’ es sencillo)

¿Por qué el servicio se corta por la noche?

La interrupción del servicio de telefonía móvil durante la noche puede deberse a una combinación de factores técnicos y económicos.

Las empresas de telecomunicaciones suelen hacer tareas de mantenimiento y actualizaciones de sus redes durante la noche, cuando el tráfico de usuarios es menor. Esto minimiza el impacto en la mayoría de los clientes.

Aunque el tráfico general disminuye por la noche, puede haber picos de uso en ciertas áreas o para ciertos servicios, como la transmisión de videos o los juegos en línea. Esta congestión puede provocar interrupciones o ralentizaciones en el servicio.

Por otro lado, como cualquier sistema complejo, las redes de telefonía móvil pueden experimentar fallos técnicos en los equipos. Estos fallos pueden provocar interrupciones en el servicio, que pueden ser más notorias durante la noche debido a la menor supervisión.



¿Cómo mejorar la velocidad del teléfono celular?

Hay algunas actualizaciones del sistema operativo y aplicaciones para tener en cuenta y mejorar la velocidad del celular, como mantener el sistema operativo y aplicaciones actualizadas, ya que estas suelen incluir mejoras de rendimiento y correcciones de errores.

En Android

Vaya a ‘configuración’.

Luego oprima la opción ‘sistema’.

Por último, seleccione ‘actualización del sistema’.

En iOS

Diríjase a ‘configuración’.

Luego en opción ‘general’.

Por último, seleccione ‘actualización de software’.

Es importante tener en cuenta que estas aplicaciones se pueden actualizar desde la Play Store (Android) o la App Store (iOS).

Otras de las opciones para que el celular no tenga una mala velocidad es desinstalar las aplicaciones que no se usen, ya que algunas ‘apps’ consumen recursos en segundo plano, lo que hace que el celular sea lento, para esto, uno de los ‘tips’ es revisarlas y desinstalar aquellas que ya no necesita o no use constantemente.

Otro de los motivos es que las animaciones y efectos visuales pueden consumir recursos. Desactivarlos puede acelerar la interfaz, para esto, también se puede borrar la caché de las aplicaciones. La caché almacena datos temporales que pueden ocupar mucho espacio innecesariamente y esto hace que afecte guardar contenido como fotos, videos, entre otros. Por último, el sobrecalentamiento puede ralentizar el teléfono, evite exponerlo a temperaturas extremas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.