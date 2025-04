Esta es una configuración muy común para quienes prefieren una experiencia de escritura más silenciosa, e incluso, más cómoda, tanto en dispositivos Android como en iOS.

La vibración y el sonido del teclado, aunque útiles para proporcionar retroalimentación táctil y auditiva, pueden resultar molestos en ciertas situaciones. Afortunadamente, los sistemas operativos móviles ofrecen la flexibilidad de desactivar estas funciones de manera rápida y sencilla.

(Vea también: ¿Cómo bloquear números que llaman y cuelgan? Deshacerse del ‘spam’ es sencillo)

Pasos para eliminar el sonido y la vibración en teclados Android y iOS

En Android, al usar el teclado Gboard, se puede configurar esta opción desde el mismo sitio para que el sonido y vibración no afecte si no se desea tener. En este caso, si visualiza en el teclado la ranura de ajustes, se puede ingresar de manera directa, si no es así, siga estos pasos:

Abra la aplicación ‘Ajustes’ del dispositivo. Busque y seleccione ‘Sistema’, después ‘Idiomas y entradas’. Toque en ‘Teclado en pantalla’. Toque en ‘Preferencias’. Desactive las opciones de ‘Vibración al pulsar teclas’ y ‘Sonido al pulsar teclas’.

En iOS también permite inhabilitar el sonido y la vibración al pulsar las teclas del teclado. En este caso es desde los ajustes del dispositivo.

Los iPhones modernos están equipados con un motor háptico que produce vibraciones precisas y sutiles. Este motor permite crear diferentes patrones de vibración, lo que se usa para proporcionar una variedad de retroalimentaciones táctiles en todo el sistema operativo.

Seleccione ‘ajustes’. Ingrese a la opción ‘sonidos y vibraciones’. ‘Respuesta del teclado’ y en este punto se desactiva.

La decisión de desactivar el sonido y la vibración en dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles o tabletas, conlleva tanto beneficios como posibles desventajas, dependiendo del contexto y las preferencias individuales de cada usuario.

Un punto importante a tener en cuenta es que el motor de vibración y los altavoces consumen energía de la batería, y al desactivarlos, se puede prolongar la duración de la misma en los dispositivos.

¿La vibración es perjudicial para el teléfono?

La vibración, por naturaleza, implica movimiento mecánico y este, con el tiempo, puede contribuir al desgaste de los componentes internos del celular, especialmente el motor de vibración en sí mismo, que es una pieza mecánica que puede deteriorarse con el uso prolongado.

También existe la posibilidad de que, en casos extremos, las vibraciones constantes puedan aflojar conexiones internas delicadas.

Aunque los celulares están diseñados para soportar cierto nivel de vibración, el uso excesivo y prolongado podría, en teoría, contribuir a problemas a largo plazo. Sin embargo, es importante señalar que los fabricantes hacen pruebas rigurosas para asegurar que los dispositivos sean lo suficientemente resistentes.

El impacto de la vibración puede variar según la calidad de los componentes del teléfono y la intensidad de la vibración. El uso normal de la función de vibración, como para notificaciones, generalmente no representa un riesgo significativo para el teléfono.

Lee También

¿Por qué el volumen del teléfono baja solo?

Es común que los usuarios experimenten que el volumen de sus celulares disminuya de forma inesperada. Este fenómeno puede deberse a una variedad de factores, que abarcan desde problemas de ‘software’ hasta fallos de ‘hardware’.

Algunos teléfonos cuentan con funciones que ajustan el volumen automáticamente en función del contexto, como al recibir notificaciones o al cambiar de aplicación. Estas configuraciones pueden, en ocasiones, actuar de forma inesperada. Las actualizaciones de ‘software’ también pueden introducir errores que afecten el control del volumen.

Por otro lado, otra de las causas comunes es que si el conector de auriculares detecta erróneamente que hay audífonos conectados, puede reducir el volumen del altavoz del teléfono automáticamente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.