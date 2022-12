Twitter ya no es la aplicación que era antes y ahora los usuarios buscan alternativas en redes sociales, sobre todo ahora que están surgiendo varias propuestas interesantes. En este caso hablamos de ‘Post.’.

La adquisición de Twitter por parte del magnate Elon Musk ha alentado la huida de algunos usuarios a otras plataformas que pudieran ofrecer algo similar, siendo Post la última en unirse a la lista, obra del ex director ejecutivo (CEO) de Waze, Noam Bardin.

‘Post Prod’, también llamada ‘Post.’, es una nueva red social que está recibiendo mucha atención por parte de los internautas como la alternativa a Twitter, donde la gente está recurriendo en busca de una forma de compartir sus noticias, pensamientos y opiniones.

I've been working lately on the space between News & Social Media. I believe the future newspaper is the feed and want to make it more civil for users, profitable for publishers and better for society. If you care about these issues, join our beta @ https://t.co/kLohZQUI7E

— Noam Bardin (@noam) November 14, 2022