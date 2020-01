El procurador general William Barr solicitó a Apple desbloquear dos iPhone que tienen relación con el tiroteo en la base naval de Florida el pasado 6 de diciembre. Expresó que Apple no ha brindado “asistencia sustantiva” para desbloquear los teléfonos, informó The Verge.

Barr dijo que el FBI había recibido autorización de la corte para registrar ambos iPhone. También hizo un llamado a las compañías tecnológicas a “ayudarnos a encontrar una solución para que podamos proteger mejor la vida de los estadounidenses y prevenir futuros ataques”, expresó en una rueda de prensa según el mismo medio.

Ante esto, el presidente Trump escribió en Twitter: “Estamos ayudando a Apple todo el tiempo en COMERCIO y en muchos otros temas, sin embargo se niegan a desbloquear teléfonos utilizados por asesinos, traficantes de drogas y otros criminales violentos. Tendrán que dar un paso al frente y ayudar a nuestro gran país”.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.

