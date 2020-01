El recurso ya fue admitido por el Tribunal Superior de Bogotá y lo interpuso un ciudadano que alega garantías para el derecho al trabajo de los conductores que trabajan con Uber en Colombia, explica Caracol Radio.

En la tutela, el ciudadano argumenta que el fallo de la SIC, que se emitió en diciembre pasado, va en contra de sus derechos. Además del ente regulador, en la tutela se vincula a los operadores móviles y a los ministerios TIC, de Trabajo y de Transporte.

Según Caracol, el recurso jurídico lo admitió el magistrado Juan Pablo Suárez, que dio un día de plazo para que las entidades y empresas vinculadas en la tutela se pronuncien al respecto.

En contraste, en las últimas horas se conoció también que los taxistas interpusieron una demanda penal contra Uber por el incumplimiento del fallo de la SIC.

“El punto de esta discusión no es si es legal, si hay competencia desleal, si soy o no pro-uber, sino que hay un fallo que no se está cumpliendo. Han pasado 24 días desde que un juez le ordenó cesar actividades”, argumentó a El Tiempo Nicolás Alviar, el abogado que representa a un sector de los taxistas y demandante contra Uber ante la SIC.

Cabe recordar que la multinacional comenzó este miércoles (15 de enero) su salida del país. La primera ciudad en la que suspenderá operaciones es Barranquilla.