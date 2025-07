OpenAI, una de las compañías más importantes en el desarrollo de inteligencia artificial (IA), anunció recientemente que ha decidido retrasar indefinidamente el lanzamiento de su modelo de IA de código abierto. La decisión se tomó debido a la necesidad de hacer más pruebas de seguridad y revisar áreas de alto riesgo, como lo informó uno de sus creadores, Sam Altman.

we planned to launch our open-weight model next week.

we are delaying it; we need time to run additional safety tests and review high-risk areas. we are not yet sure how long it will take us.

— Sam Altman (@sama) July 12, 2025