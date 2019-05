Estos colores nunca antes vistos serían reemplazados por el azul y coral, según MacRumors. Cabe recordar que ambos fueron lanzados para la versión del 2018.

No obstante, para la nueva gama del 2019 seguirían estando disponibles los colores blanco, negro, rojo y amarillo.

La información se dio a conocer por un reportero de Bloomberg, quien en su cuenta de Twitter publicó una imagen de lo que serían fragmentos de vidrio que irían en la parte trasera del renovado iPhone XR.

And here’s what appear to be your next-generation iPhone XR colors (lavender purple and green instead of blue and coral) as @idanbo reported earlier this week: https://t.co/KQQ6JKmZg9 pic.twitter.com/7k3WZC2ZUi

— Mark Gurman (@markgurman) May 14, 2019