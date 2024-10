Por: ElSiglo21esHoy.com

Nintendo cierra Ryujinx, dejando fuera de línea el emulador más popular de Switch.

Nintendo ha logrado que se elimine Ryujinx, uno de los emuladores más usados para jugar títulos de Nintendo Switch en PC y Android.

Tras recibir una oferta directa que “no pudo rechazar” de parte de Nintendo, el creador del emulador, Gdkchan, decidió detener su desarrollo y eliminarlo de plataformas como GitHub. Ryujinx había ganado fama por permitir a los jugadores emular títulos como Zelda: Tears of the Kingdom. ¿Qué es exactamente un emulador y por qué Nintendo ha tomado estas medidas? Te contamos cómo esto afecta al mundo de los videojuegos y lo que viene para la emulación.



Nintendo se enfrenta de nuevo a la emulación, frenando su expansión.

Un emulador es un programa que permite a una computadora imitar otra consola o dispositivo. En este caso, Ryujinx permitía correr juegos de Nintendo Switch en PC y Android. Los emuladores son populares porque mejoran el rendimiento de los juegos y permiten jugarlos sin las limitaciones del hardware original. Además, suelen ofrecer opciones como mejoras gráficas o mayor velocidad de fotogramas. Aunque descargar y usar emuladores puede ser legal, el problema surge cuando se trata de ejecutar juegos sin el permiso de la compañía que los creó. Es ahí donde Nintendo ha puesto el foco, buscando proteger sus títulos y evitar la piratería​ .

Ryujinx se volvió un problema para Nintendo cuando algunos usuarios empezaron a usarlo para jugar Zelda: Tears of the Kingdom antes de su lanzamiento. Aunque el emulador podía usarse con juegos legales, Nintendo consideró que fomentaba la piratería, ya que facilitaba el acceso no autorizado a sus juegos. El creador del emulador, Gdkchan, fue contactado por Nintendo, y decidió eliminar Ryujinx por completo. Esto deja a muchos jugadores sin una herramienta que les permitía disfrutar de los títulos de Switch en plataformas no oficiales. Ahora, la comunidad se pregunta si otros emuladores como Yuzu correrán el mismo riesgo​.

Nintendo ha cerrado otros proyectos de emulación antes. En el pasado, plataformas de ROMs y otros emuladores han sido eliminados por demandas legales. Aun así, la emulación sigue viva y es un recurso clave para los jugadores que buscan preservar juegos que de otro modo serían difíciles de conseguir o jugar. Otros emuladores como Yuzu siguen funcionando, pero la presión legal podría aumentar. Para quienes quieren mantenerse en la legalidad, es mejor emular solo juegos que ya posean físicamente y evitar descargar archivos no autorizados. Aun con estos golpes, el debate entre la preservación digital y la protección de los derechos de autor sigue abierto​.

Los emuladores como Ryujinx suelen usarse en PCs, dispositivos Android y a veces en Mac o Linux. Los jugadores los buscan para mejorar la experiencia de juego, ya sea mejorando los gráficos o aumentando la velocidad. Es clave que los usuarios…

