Al parecer, los papás de la pequeña alquilaron una limusina para dirigirse al hotel donde iban a hospedarse. En el transcurso, su padre le pidió que posara para tomarle unas fotos junto a una copa de champán y desde ahí su vida no volvió a ser la misma, de acuerdo con BBC.

En 2015, la adolescente publicó la imagen en sus redes sociales porque pensaba que era divertido postear las fotos de la infancia, pero de repente varios sitios y personas empezaron a compartirla, según el mismo medio.

“Pensé que era divertido que la gente publicara mi foto. Vi algunos comentarios desagradables sobre mi apariencia, pero los ignoré. Convertirse en un meme no me hizo daño porque no me ridiculizaron por eso”, mencionó la joven brasileña.