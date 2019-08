Sin duda, esta es una de las mejores noticias que la plataforma les ha dado a sus usuarios, pues ahora podrán controlar y eliminar los anuncios que no quieren ver en su página de inicio, de acuerdo con Facebook.

La herramienta les permite ver el resumen de las aplicaciones y los sitios web que le envían información de la actividad de los usuarios a Facebook para crear publicidad dirigida, mencionó la red social en un comunicado.

También podrán desvincular la información privada de la cuenta si así lo desean y hacer esto con todas las aplicaciones y sitios web que están vinculados con la famosa red social para que no tengan sus datos personales, según la misma plataforma.

Hay que resaltar que los usuarios que borren todos sus datos para que Facebook no los tenga no dejarán de recibir propaganda, tampoco disminuirá la cantidad, simplemente verán otros anuncios pero estos no serán personalizados.