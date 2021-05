La información ha sido revelada por Protocol, basado en una encuesta que Netflix habría compartido con algunos usuarios para conocer su perspectiva sobre nuevas iniciativas.

En su nota, que ha sido replicada por varios medios internacionales, especificaron que Netflix describe a ‘N-Plus’ como “un futuro espacio donde se pueda aprender más sobre los programas de la plataforma y cosas relacionadas con ellos”.

Esta fue la publicación de Protocol en su cuenta de Twitter:

What are the odds this looks a lil like Letterboxd? https://t.co/kt256atSvp

— Protocol (@protocol) May 7, 2021