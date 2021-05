green

[Alerta ‘spoiler’: si no está al día con la serie de Netflix sobre Luis Miguel, lea este contenido bajo su responsabilidad, pues puede contener información que le arruinaría las sorpresas que recrea la producción]

Aunque Netflix no ha terminado de liberar todos los capítulos de ‘Luis Miguel: la serie’, pues cada domingo está estrenando uno nuevo, ya ha generado mucha atención la vida actual de sus hermanos, con los que la relación ha tenido varios altibajos.

Del que más se conoce es de Alejandro Basteri, de 49 años, con quien Luis Miguel aún se ve.

Para empezar, cabe aclarar que Alejandro, luego de la tensa relación que mantuvo con su padre Luisito Rey, renunció al apellido Gallego y tomó el de su madre, que estaría muerta, según lo que se ve en la segunda temporada, que sigue siendo protagonizada por el actor Diego Boneta.

¿A qué se dedica Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel?

El único español de los tres hermanos es un exitoso empresario en México. Su vida la ha dedicado a negocios en el mundo de la construcción y las estaciones de gasolina, según información de El Universo.

Alejandro está casado con la artista Bibiana Domit, sobrina del millonario Carlos Slim, con quien tuvo a su segundo hijo Pierre Alexander, de 11 años; la primera vez que se convirtió en padre fue con Alexandra Alcocer, una mujer que conoció cuando estudiaba en la Universidad de California, y con quien tuvo a Isabella Sofía, que ya tiene 16 años.

Estas son algunas fotos que Alejandro Basteri ha compartido en su cuenta pública de Instagram:

View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRO BASTERI ® (@abasteri)

View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRO BASTERI ® (@abasteri)

View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRO BASTERI ® (@abasteri)

Sergio Gallego, el otro hermano de Luis Miguel, que optó por un perfil bajo

Varios medios internacionales coinciden en que es un poco lo que se sabe de la vida que lleva actualmente el menor de los hijos del matrimonio de Luisito Rey y Marcela Basteri.

Sergio, según Javier León Herrera, autor de la biografía de Luis Miguel en la que está basada la serie de Netflix, decidió no tener una relación con su famoso hermano: “Sergio ha dejado muy claro que no quiere saber nada y que no quiere tener una vida pública […] Luis Miguel y él tuvieron una discusión muy fuerte hace 20 años en Nueva York, donde se habían citado para decidir el futuro universitario del chaval, y ya rompieron la relación”, cita El Mundo.

En este momento Sergio Gallego tiene 37 años y las versiones sobre a qué dedica su vida son confusas. Mientras El Mundo, con información de lo que dijo Octavio Foncerrada, quien estuvo a su cargo luego de que Luis Miguel le quitara el apoyo económico, dice que está metido en la numerología, La Razón asegura que vive en Madrid, España, y “trabaja en una tienda departamental”.

Este último medio añade que no hace mucho se le vio comiendo con su hermano Alejandro, por lo que se cree que con él sí mantiene relación.

Estas son algunas de las pocas fotos que circulan en internet de Sergio Gallego:

Exclusiva: Descubrimos dónde está Sergio Gallego Basteri, hermano menor de Luis Miguel https://t.co/ik6amYs2fF pic.twitter.com/lSDsvNLRdw — Despierta América (@despiertamerica) March 6, 2017