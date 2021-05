green

‘La liendra’ ha dejado claro a través de sus redes sociales que “apoya al pueblo” y por eso los contenidos que ha compartido últimamente están estrechamente relacionado con el paro nacional.

De hecho, el ‘influenciador’ ha participado en algunas manifestaciones convocadas por el comité del paro. En ocasiones alcanzó a grabar momentos intensos en protestas en Medellín, que involucran al Escuadrón Móvil Antidisturbios.

‘La liendra’ se sinceró con sus casi 6 millones de seguidores en Instagram y contó el calvario por el que ha tenido que pasar por apoyar sin pelos en la lengua el paro nacional.

“El primer día que yo salí a marchar, me amenazaron brutal. De que me iban a ‘pelar’, si seguía apoyando eso”, expresó en las historias de esa red social.

Pero no solo lo ha recibido amenazas de muerte, sino que su cuenta de Instagram también se habría visto afectado, pues el ‘influencer’ aseguró que le han censurado algunas historias.

“Tengo la cuenta de Instagram bloqueada, a veces no puedo subir historias, ya no le salen a todo el mundo mis historias. He salido más perjudicado, pero sigo firme”, sentenció ‘La liendra’.

El joven pereirano también ha hecho énfasis en que le parece positivo que el presidente Ivan Duque haya retirado la reforma tributaria. No obstante, es consciente que el país necesita una reforma con otras condiciones.

Incluso, en un video de Instagram, que dura siete minutos, explicó por qué los colombianos necesitaríamos de ese cambio para tapar el hueco fiscal existente.

