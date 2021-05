Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, compartió este lunes un video en su cuenta oficial de Instagram en el que explicó por qué Colombia necesita una reforma tributaria urgente, sobre todo para que el pueblo no se vea más afectado en un futuro cercano.

“Queramos o no, sí necesita una reforma, que no queremos que sea esta que estaban haciendo, es otra cosa. Los gobernantes se han gastado la plata en cosas innecesarias, pero el país necesita pagar la deudas que tiene”, indicó inicialmente.

De acuerdo con el joven risaraldense, el presidente Iván Duque no puede tomar ciertas decisiones y reducir algunos gastos por voluntad propio. Asimismo, puntualizó que por eso hay que hacer una reforma “justa”.

Gómez, igualmente, reiteró que es importante que el país recaude el dinero suficiente para que pueda pagar las deudas que tiene y no se vea en la necesidad de pedir más préstamos, que afectarían el bolsillo del los ciudadanos después.

“No estamos peleando aquí porque no haya una reforma, porque la necesitamos, pero necesitamos una reforma justa, donde no solo el pueblo esté pagando la deuda, sino que el Gobierno también se meta la mano al bolsillo”, agregó.