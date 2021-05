El diario neoyorquino publica una nota titulada: ‘Protestas en Colombia obligan a abandonar Reforma Tributaria’, y va acompañada de un video de enfrentamientos entre manifestantes y el Esmad.

Otra noticia de ese diario titula: ‘En Colombia, asesinan a 19 personas en protestas relacionadas con la pandemia’, y habla específicamente de que el detonante de las revueltas fue la fallida Reforma Tributaria que el gobierno de Iván Duque estaba proponiendo a través de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien renunció a su cargo cuando se cayó el proyecto.

Este trino de The New York Times registra la noticia de los muertos durante las manifestaciones:

At least 19 people were killed and hundreds more injured in days of demonstrations across Colombia. Protests against a tax overhaul tied to the pandemic have morphed into a national outcry over rising poverty, unemployment and inequality. https://t.co/204vTzzT7A

