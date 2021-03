Según Xataka, Netflix envió un mensaje de alerta; a algunos usuarios les aparece en su pantalla el siguiente texto: “Si no vives con el propietario de esta cuenta, necesitas una propia para seguir viendo”

Igualmente, el sitio web resaltó que esta función permitiría tener un mejor control sobre la seguridad en la plataforma (que ‘atrapó’ a Bill Bates por cuatro horas), ya que esta ofrece la opción de verificar quién está navegando en Netflix, “recibiendo un correo o mensaje de texto con un código de verificación”.

(Vea también: Netflix tiene nueva función; usuarios no se perderán ningún capítulo, incluso sin Internet)

Además de las opciones anteriores, Xataka resaltó que hay un botón “que dice ‘verificar más tarde’ y, en principio, permite al usuario seguir viendo Netflix por un tiempo no determinado”. No obstante, en algún momento, tendrá que hacer el procedimiento.

En caso de no ejecutar la verificación, como dice ipadizate, en la notificación de Netflix se encontrará la posibilidad de “crear una cuenta y disfrutar de 30 días de uso gratuito”. Sin embargo, el medio aclaró que esto consistiría en una prueba.

Aquí está un tuit de un usuario llamado ‘chante most’, que Xataka compartió en su nota, en el que hace referencia a lo que algunos están encontrando en Netflix:

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy

— chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021