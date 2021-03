Según la cuenta de Twitter de Netflix, la plataforma creó una opción llamada ‘películas de menos de 90 minutos’. Esta categoría está enfocada para que las personas tengan la posibilidad de ver producciones que no les demande mucho tiempo.

En la publicación, Netflix (que no dejaría compartir contraseñas) retuiteó un meme en el que un usuario le sugería que la duración ideal para una película era de 90 minutos y no de 2 horas; así que la plataforma le respondió: “Escuché que algunos de ustedes estaban buscando películas de 90 minutos: aquí hay una colección que creamos solo para ustedes”.

(Vea también: Netflix explica por qué Meghan Markle y el príncipe Harry no saldrán en ‘The Crown’)

Este es el tuit que hizo la plataforma en la red social:

Heard some of you were looking for 90 minute movies — here’s a collection we created just for you https://t.co/EcjpifoqTv https://t.co/cZhdS8f2Xr

— Netflix (@netflix) March 15, 2021