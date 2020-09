De acuerdo con una estimación de financiación presentada por la agencia estadounidense, el proyecto tendrá un valor de 28 mil millones de dólares para los próximos cinco años; esto incluye los 16 mil millones de dólares que cuesta llegar a la Luna, informó el diario uruguayo El País.

Aunque para el presidente Donald Trump la exploración del satélite natural de la Tierra es una prioridad, el Congreso de Estados Unidos, que se renovará en las elecciones del 3 de noviembre de este año, debe aprobar el presupuesto entregado por la Nasa, agregó el informativo.

En caso de que el Congreso apruebe los primeros 3.200 millones de dólares, es muy probable que se realice la misión, pues, según el medio mencionado, Jim Bridenstine, administrador de la Nasa, dijo que “todavía estaremos en la carrera para un alunizaje en 2024”.

A continuación, un tuit publicado por Bridenstine en el que invita a los usuarios a conocer el plan para llegar a la Luna.

The #Artemis program is well underway! Learn more about @NASA’s lunar exploration plans including how we will land the first woman and the next man on the Moon in 2024: https://t.co/mj1GwwV61S

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 21, 2020