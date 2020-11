No se trata de un cambio en el procedimiento, que muchos identifican con la combinación de teclas ‘Control + V’, sino con la manera en que se ven las cosas que se pegan.

De acuerdo con Gizmodo, Edge está comenzando a mostrar los enlaces como un título hipervinculado. Esto implica que, si usted usa ese navegador, al pegar uno ya no lo vería de la siguiente manera:

Sino de esta forma:

Aunque una forma de evitarlo sería utilizar la combinación de teclas ‘Shift + Control + V’, para pegar sin formato, el medio especializado brinda una solución más práctica para esto.

Es posible hacer que el navegador vuelva a mostrar los links pegados de la forma habitual. Entrando a configuración, y buscando la opción ‘Compartir, copiar y pegar’, se podrá cambiar la opción ‘Link’ por ‘Texto sin formato’, con lo que todo quedará como antes.

Esta es la forma en que lucirá la pantalla para hacer la modificación:

So I *love* Microsoft Edge. but have noticed a weird issue today when I copy and paste links. Looks like this was a recent change and I absolutely hate it. Go to Settings, search for Share, and you can disable it. Screen shot below shows it with the bad setting. pic.twitter.com/RlujSsG6OX

— Raymond Camden 🥑 (@raymondcamden) November 24, 2020