En un mundo cada vez más impulsado por la inteligencia artificial (IA), Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha abierto una controversia con su plan de utilizar datos públicos de sus plataformas para entrenar sus modelos de IA, como Llama.

Este anuncio ha levantado preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios y ha desatado debates en todo el mundo, especialmente en Europa, donde las regulaciones son más estrictas, recogió The New York Times.

¿Qué datos quiere usar Meta y para qué?

Meta ha informado que planea emplear publicaciones públicas, fotos, videos, comentarios y capturas de pantalla compartidas en Facebook e Instagram para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, como Llama 4, su más reciente creación, lanzada en abril de 2025, explicó el mismo medio.

Estos datos incluyen contenido compartido desde 2007, pero no abarcan mensajes privados ni información de cuentas de menores de 18 años, según la compañía.

El objetivo es mejorar las capacidades de Meta AI, su asistente virtual integrado en aplicaciones como WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger, que ya cuenta con más de 500 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo.

¿Qué es Llama, de Meta?

Llama es un modelo de lenguaje de código abierto que permite procesar texto, imágenes y otros formatos, y compite con sistemas como ChatGPT de OpenAI o Gemini de Google. Al entrenarlo con datos de usuarios, Meta busca que su IA sea más precisa y personalizada, capaz de responder mejor a consultas y generar contenido más relevante.

Sin embargo, esta práctica ha recibido críticas por la falta de consentimiento explícito de los usuarios.

Por ejemplo, en Europa, Meta notificó a los usuarios de Facebook e Instagram que, a partir del 27 de mayo de 2025, comenzaría a usar datos públicos para entrenar su IA.

No obstante, luego de una fuerte reacción de los reguladores y defensores de la privacidad, la compañía pausó este plan en la Unión Europea en junio de 2024, después de discusiones con la Comisión Irlandesa de Protección de Datos (DPC).

La pausa se debió a preocupaciones sobre el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que exige un consentimiento claro para el uso de datos personales.

Meta argumentó que su base legal para usar esos datos es el “interés legítimo”, permitido por el GDPR, pero los críticos consideraron que este enfoque no respeta plenamente los derechos de los usuarios, especialmente porque los datos ya utilizados en los modelos de IA no pueden ser eliminados debido a limitaciones técnicas.

En el Reino Unido, en cambio, Meta recibió luz verde para usar contenido público de adultos, siempre que no incluya mensajes privados o datos de menores.

¿Cómo pueden los usuarios evitar que Meta use sus datos?

En Europa, Meta ofrece un formulario para que los usuarios se opongan al uso de sus datos, accesible a través de las configuraciones de privacidad de Facebook e Instagram. Este proceso, que debía completarse antes del 26 de mayo de 2025, requiere proporcionar un correo electrónico y, opcionalmente, una razón para la objeción.

Sin embargo, el formulario ha sido criticado por ser complicado y no garantizar que los datos ya utilizados sean excluidos. Además, si un usuario aparece en fotos o publicaciones de terceros, esos datos podrían seguir siendo usados, lo que limita el control real sobre la privacidad.

Fuera de Europa, como en América Latina, no se ha ofrecido una opción clara para optar por no participar, lo que ha dado pie a críticas por la falta de transparencia. En Estados Unidos, Meta ya utiliza datos públicos sin notificación previa, y los usuarios no tienen un mecanismo directo para excluirse.

Meta avisó q va a usar los datos d usarios (Face e insta) p alimentar su IA.

Para oponerse, hay q enviar un formulario.

Eso no garantiza q no usarán otros datos.

¿Qué pueden hacer los usuarios?

Para proteger su privacidad, los usuarios pueden revisar la configuración de sus cuentas en Facebook e Instagram y limitar la visibilidad de sus publicaciones a “privado” o “solo amigos”.

Aunque esto no elimina el riesgo de que datos compartidos por terceros sean utilizados, reduce la exposición. También es recomendable estar atentos a las actualizaciones de las políticas de privacidad de Meta y, en regiones donde esté disponible, usar los formularios de objeción.

