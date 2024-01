En Estados Unidos la historia de un hombre que encontró un iPhone a un costado de una carretera en Portland, Oregon, se está volviendo viral. Él compartió su anécdota por redes sociales y muchos consideran casi imposible lo que sucedió.

Los clientes de Apple constantemente hablan de la resistencia que tienen sus dispositivos, pero que un iPhone haya sobrevivido a una caída de más de 4.000 metros de altura y haya quedado intacto suena improbable.

El usuario de X Seanathan Bates compartió la anécdota y tiene a varios incrédulos cuestionando su historia. Él asegura que rescató un teléfono que sería propiedad de uno de los pasajeros del vuelo ASA1282 de Alaska Airlines, que en los últimos días fue noticia porque perdió parte de su fuselaje, minutos después de despegar de una pista de Portland.

“Encontré un iPhone al costado de la carretera… Todavía en modo avión con media batería y abierto a un reclamo de equipaje para #AlaskaAirlines ASA1282 ¡Sobrevivió perfectamente intacto a una caída de 16,000 pies!“, escribió en sus redes sociales el hombre.

Found an iPhone on the side of the road… Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd

— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024