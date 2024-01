La inusual situación se dio poco después de que el avión, un Boeing 737-9 con 177 pasajeros a bordo, despegó del aeropuerto de Portland, sitio al que tuvo que regresar para aterrizar de emergencia.

En los videos grabados por personas que estaban en el vuelo 1282 de Alaska Airlines, se aprecia la preocupación e incertidumbre que sintieron. Varios se pusieron las máscaras que se desplegaron, como se aprecia a continuación:

Una de las pasajeras señaló que, por fortuna, el puesto del que se desprendió la ventana iba desocupada, por lo que no hubo ninguna persona herida.

La agencia federal de aviación civil (FAA) explicó a través de X, que la emergencia se provocó por “un problema de presurización”.



Por este incidente, Alaska Airlines decidió suspender el uso de sus más de 60 aviones Boeing 737-9, por seguridad de los pasajeros y el personal que trabaja ahí.

Aseguró que se les hará un mantenimiento a todos los aviones, pese a que se les hizo inspección “hace pocos días”. Asimismo, señaló que hablaría con Boeing para entender qué fue lo que sucedió con el avión que cubría el vuelo 1282.

Este es el comunicado:

