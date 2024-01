En la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas, el jueves, 4 de enero de este 2024, se desató una tragedia con el accidente de una avioneta que cobró la vida de cuatro personas, entre ellas el reconocido actor Christian Oliver, conocido como Christian Klepster.

Oliver, de 48 años y originario de Alemania con ciudadanía estadounidense, dejó un legado cinematográfico de 15 años, participando en películas destacadas como ‘Speed Racer’, ‘The Good German’, ‘Valkyrie’ e ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’, entre otras películas.

(Vea también: Murió la actriz Glynis Johns a los 100 años, la mamá de los niños en ‘Mary Poppins’)

En el vuelo iba el actor junto a sus hijas, Madita Klepser y Annik Klepser, de 10 y 12 años respectivamente, junto al piloto Robert Sachs, con destino a la isla de Santa Lucía. La avioneta se estrelló frente a la costa de Bequia, poco después de despegar de la isla del norte de las Granadinas.

Guardacostas locales recuperaron los cuerpos de las cuatro víctimas, incluyendo al piloto, en horas de la tarde del jueves. Pescadores de la zona, colaborando con las autoridades, llevaron a cabo la operación de rescate que quedó registrada en impactantes videos compartidos en redes sociales, donde se escuchaba a alguien gritar: “¡El avión se ha estrellado! ¡Llamen a la guardia costera!”.

Los informes preliminares sugieren que la aeronave se precipitó al mar, desencadenando una investigación para esclarecer las causas del accidente.

(Lea también: Atleta olímpico fue hallado muerto dentro de su carro; video es clave para saber qué pasó)

Este trágico incidente ha conmocionado tanto a la comunidad cinematográfica como a los seguidores de Christian Oliver. Mientras las autoridades locales trabajan en la investigación, familiares, amigos y colegas lamentan la pérdida de un talentoso actor.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.