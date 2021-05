A través de su cuenta oficial de Twitter, la compañía británica confirmó que la conectividad en Cali estuvo bloqueada durante las movilizaciones que se registraron este martes en el marco del paro nacional, que completa ocho días.

Netblocks, que monitorea la red a nivel mundial, puntualizó que la señal en la ciudad comenzó a presentar inconvenientes técnicos desde las 4:30 de la tarde. Asimismo, afirmó que la conectividad volvió a su normalidad este miércoles en la mañana.

De acuerdo con la organización inglesa, esta es la segunda vez que el servicio de Internet es interrumpido en la capital vallecaucana durante los últimos días, donde se han reportado problemas de orden público.

Cali ha sido la ciudad más afectada hasta el momento por los enfrentamientos entre el Esmad y los manifestantes, incluso se han registrado varias muertes. Desde diferentes sectores de la opinión pública se ha pedido que no continúe la violencia en capital del Valle del Cauca.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show internet disrupted in #Cali #Colombia amid social unrest as protesters are met with deadly force by authorities; incident ongoing 📉 #CaliSOS

📰 https://t.co/B4YHVhazsa pic.twitter.com/s4rkdYXdG6

— NetBlocks (@netblocks) May 5, 2021