Todas las publicaciones comerciales que afirmen que hay una dieta o un producto mágico para bajar de peso se eliminarán o restringirán a los usuarios menores de 18 años, según Mashable.

La red social decidió implementar esta nueva regla dentro de su política de ventas por las preocupaciones que hay sobre el impacto de las dietas y las cirugías estéticas en la salud de los jóvenes que las prueban, de acuerdo con el mismo medio.

“Queremos que Instagram sea un lugar positivo para todos los que lo usan y esta política es parte de nuestro trabajo continuo para reducir la presión que las personas a veces pueden sentir como resultado de las redes sociales”, afirmó Emma Collins, gerente de políticas públicas de Instagram.

Una publicación será restringida si promueve el uso de productos dietéticos para bajar de peso. También, si invita a los usuarios a hacerse procedimientos estéticos por un precio determinado, mencionó The Guardian.

Por otro lado, el contenido será eliminado si ofrece un resultado milagroso a los usuarios por comprar un producto que esté vinculado a alguna oferta comercial, informó el mismo medio

Sin embargo, no tardaron en llegar las críticas de los usuarios hacia esta nueva política, pues realmente no ataca directamente a las empresas que generan este tipo de contenido, sino que simplemente borra las publicaciones y esto no va a acabar con el problema principal.