Tras varios años de haber mantenido un mismo diseño en su página de inicio, Instagram anunció una serie de cambios con los que busca destacar sus más recientes características.

Así lo confirmó el portal Gizmodo, que resalta que los ‘reels’ serán más fáciles de ver y aparecerán en la página de inicio sin tener que entrar a los perfiles de los usuarios o depender del azar. La red social acentúa esta característica con la clara intención de competir con TikTok, que tanta fuerza ha ganado a lo largo de 2020.

Some changes are coming to Instagram 👀

Today you’ll start seeing a Reels tab and a Shop tab on your home screen ✨https://t.co/6CKOiucokx pic.twitter.com/fdMOI8Dhya

— Instagram (@instagram) November 12, 2020