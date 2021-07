Adam Mosseri, CEO de Instagram, expresó recientemente que ya el objetivo es que no sean más catalogados como solo una aplicación de fotografía y por ello se enfocan en 4 cambios importantes para enfrentar a la nueva competencia, como TikTok.

De acuerdo con el portal Andro4all, los 4 aspectos en los que Instagram se enfocará de acá a que termine el 2021 son incentivar a creadores, videos, compras y mensajería.

En un video publicado en Twitter, Mosseri señaló que los videos, especialmente los ‘Reels’, tendrán mucha más importancia, principalmente para competir con TikTok. Instagram implementará videos de pantalla completa y sugerirá ‘Reels’ de usuarios a los que no sigue.

Changes are coming to video on Instagram 📺

At Instagram we’re always trying to build new features that help you get the most out of your experience. Right now we’re focused on four key areas: Creators, Video, Shopping and Messaging. pic.twitter.com/ezFp4hfDpf

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) June 30, 2021