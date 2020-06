Bajo el lema “diseño sin precedentes para tiempos sin precedentes”, la empresa canadiense VYZR Technologies lanzó al mercado un casco protector para prevenir el contagio del COVID-19 o de otra enfermedad causada por patógenos.

The BioVYZR is a personal air-purifying shield designed to get you out back into the worldhttps://t.co/ebyN9HppjH

✔ Powered Air Purification Respirator Technology

✔ Filters Air Coming In & Out

✔ Positive Pressure Secondary Seal

✔ 12 Hours Filtered Air on One charge pic.twitter.com/Ad9w4lRgVD

— VYZR Tech. (@VyzrTech) June 22, 2020