La Comisión Europea instó a sus estados miembros, que aún no han aplicado sus recomendaciones para hacer frente de forma “eficaz y rápida” a los riesgos que plantean ciertos proveedores de 5G, que lo hagan “sin demora” y, en este sentido, consideró “justificadas” las decisiones adoptadas por algunos para “restringir o excluir” a las empresas chinas Huawei y ZTE de sus redes.

(Vea también: Huawei sufrió golpe en sus ventas y ya no es líder en el sector de teléfonos inteligentes).

Medios europeos han hecho eco de la decisión:

The European Commission announced moves today to block the Chinese firms Huawei and ZTE from EU research funding and stop contracting operators using Chinese equipment.https://t.co/exxmXpoyvI

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) June 15, 2023