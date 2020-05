En caso de tener un dispositivo Android, solo es necesario abrir el navegador Chrome y dirigirse a goo.gle/sodar para iniciar la herramienta, que fue bautizada como SODAR.

No es necesario descargar otra aplicación, aunque la herramienta no funcionará por el momento en iOS o dispositivos Android con versiones más antiguas, explicó The Verge.

Sodar – use WebXR to help visualise social distancing guidelines in your environment. Using Sodar on supported mobile devices, create an augmented reality two meter radius ring around you. #hacktohelp https://t.co/Bu78QrEN9f pic.twitter.com/kufatNFDQk

— Experiments with Google (@ExpWithGoogle) May 28, 2020