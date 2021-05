Pgtalal puso una imagen con una frase escrita en árabe en las historias destacadas de su cuenta de Instagram. Si un usuario de iPhone la abre, se ve una texto sobre un fondo gris, justo antes de que el celular se congele y deje de responder. Lo mismo pasa con dispositivos con sistemas Android antiguos, publica News 18.

Sin embargo, a los ‘smartphones’ con un sistema operativo Android actualizado que abran dicha ‘historia’ de Instagram no les pasa nada y se ve una pantalla púrpura con confeti, mientras suena música, indica el mismo medio.

El ‘youtuber’ Mrwhosetheboss, cuyo nombre real Arun Maini y quien sube videos de tecnología, tuvo que pedir ayuda de expertos en ciberseguridad para entender exactamente qué hacía esa ‘historia’ a los celulares.

I wanted to start this semester's tweets with a light-hearted tweet and gif based on last week's activity. But a few days ago, my friend shared an Instagram story that caused my phone to crash when I opened it.#MMC943 pic.twitter.com/fP1cSET0jw

— Irene (@irnly12) May 10, 2021