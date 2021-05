Mediante una publicación en su cuenta oficial de Twitter, Mónica Rodríguez aseguró que algunas personas inescrupulosas trataron hackearle sus redes sociales. Asimismo, señaló que intentaron ingresar a su correo electrónico.

“Hoy me llegaron tres distintos avisos para intentar acceder a mis cuentas de Instagram y Twitter; además de mi correo electrónico”, puntualizó este martes la presentadora de Noticias Uno.

La antioqueña, que confesó hace unos días que no aspira llegar al Congreso de la República, tomó el incidente con bastante humor y les pidió a los delincuentes de manera sarcástica que la ayuden a limpiar la bandeja de entrada de su correo.

“Si logran entrar, aprovechen y bórrenme todos los mensajes spam que me tienen aburrida y búsquenme el recibo del IVA que no lo encuentro… y que Gracias”, concluyó la comunicadora en Twitter.

En abril pasado, por otro lado, Mónica Rodríguez confirmó en Instagram que fue amenazada debido a su postura en algunos asuntos políticos. Igualmente, enfatizó que en ese momento no recibió ningún tipo de apoyo.

La presentadora ha tenido algunos problemas por sus comentarios políticos asociados al uribismo, al punto que el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez se ha despachado en contra de ella en redes sociales.

Hoy me llegaron 3 avisos de intento de acceder a mis cuentas de Instagram, twitter y mi correo electrónico. Si logran entrar, aprovechen y bórrenme los mensajes spam que me tienen aburrida y búsquenme el recibo del IVA que no lo encuentro🙄… y que Gracias.

— MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) May 12, 2021