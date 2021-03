Según la BBC, una de las principales teorías sobre la creación del tapabocas se remonta a principios del siglo XX en la que una “peste de Manchurria afectó a gran parte de China”. Es aquí cuando aparece Wu Lien-tech, quien fue uno de los médicos que lideró la batalla contra esa enfermedad.

El medio citado resaltó que a este médico se le “considera uno de los precursores del uso del tapabocas para procedimientos médicos, especialmente de las máscaras N-95”.

Como dice El País, un día como hoy, “en 1879, en la provincia malaya de Penang, nació Wu Lien-tech”. Se le recuerda por el protagonismo que ha tenido el tapabocas en el contexto actual.

En el tradicional 'doodle', Google se ha manifestado en honor al médico.

Today’s Doodle celebrates the 142nd birthday of Chinese-Malaysian epidemiologist Dr. Wu Lien-teh, who invented a surgical face covering that is widely considered the precursor to the N95 mask.

