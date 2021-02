Orgullosa de su origen, de hecho su cuenta de Twitter (@FromCaliToMars) traduce “de Cali a Marte”, Trujillo ha publicado varias imágenes de la llegada de la misión que lidera al planeta rojo.

Con algunos trinos en inglés, otro en español, la colombiana ha dado a conocer cómo ha vivido el desarrollo del histórico viaje a Marte.

Trujillo, que fue la voz en español que confirmó la llegada del Perseverance a Marte, no publicó muchas imágenes en las primeras horas de misión, pero eso ha cambiado recientemente, y sus fotos han sido la sensación.

Sonriente por el deber cumplido, este viernes, la colombiana compartió una ‘dona marciana’ con el Perseverance.

There’s no better way to close the day than sharing a Mars donut with @NASAPersevere jajajaja pic.twitter.com/N7iuhWpeaC

Además, trinó una de las imágenes de Marte tomada por el vehículo enviado a ese planeta con la etiqueta #JuntosPerseveramos.

What a day! I’m so proud of the team.

I am touched by the messages I have received from around the 🌎. So many of you have shared stories of your daughters, grandmothers, students and more knowing they are a part of this mission now. This is why we explore! #JuntosPerseveramos pic.twitter.com/9VNq5qkykU

— Diana Trujillo (@FromCaliToMars) February 19, 2021